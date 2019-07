Auch andere Aufseher haben angekündigt, sich Libra genau anschauen zu wollen. So sagte Bafin-Chef Felix Hufeld unlängst: "Wir können ganz sicher nicht einfach zugucken. Wir werden in irgendeiner Form angemessen reagieren müssen." Es ist also abzusehen, dass auf dem Weg bis zur tatsächlichen Einführung von Libra noch einige Hürden zu überwinden sind. Und was am Ende von der Idee übrig bleibt, ist heute noch nicht abzusehen.