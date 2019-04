Vor seiner Abreise zeigte sich Guterres, der bei seinem Besuch auch den Chef der international anerkannten Regierung, Fajes al-Sarradsch, getroffen hatte, "tief besorgt". Die Außenminister der G7-Staaten forderten bei einem Treffen im französischen Dinard, die Konfliktparteien sollten "alle Aktivitäten und alle Truppenbewegungen auf Tripolis" umgehend beenden. Die jüngsten Gefechte in der Nähe von Tripolis behinderten die Bemühungen der Vereinten Nationen für einen politischen Prozess in dem Bürgerkriegsland.



Es gebe keine militärische Lösung in dem Konflikt, betonten die G7-Minister. Durch die neue Gewalt würden lediglich Zivilisten gefährdet. Das Auswärtige Amt in Berlin drückte seine "große Sorge" über die Entwicklungen in Libyen aus. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warnte im Kurzbotschaftendienst Twitter vor einer "weiteren militärischen Eskalation".