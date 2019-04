Wie die Agentur AFP berichtet, hat Russland im UN-Sicherheitsrat eine Libyen-Erklärung blockiert. Darin sollte ein Ende des Haftar-Vormarsches gefordert werden. Demnach pochte Moskau Diplomaten zufolge darauf, dass alle Konfliktparteien zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen werden. Die USA lehnten eine solche Änderung am Text aber ab. Der UN-Sicherheitsrat hatte Haftars Truppen am Freitag in einer Presseerklärung aufgefordert, "sämtliche Truppenbewegungen einzustellen". Großbritannien legte dann einen formaleren Text vor. Darin werden Haftars Einheiten aufgefordert, jegliche militärische Aktivität einzustellen. Alle Konfliktparteien werden zu einer Deeskalation aufgerufen. Dieser Text sei dann aber am Widerstand Moskaus gescheitert, hieß es. Russland steht, ebenso wie Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, hinter dem abtrünnigen General.