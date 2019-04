Libysche Küstenwache greift 117 Menschen auf. Archivbild

Quelle: Hamza Turkia/Xinhua/dpa

Die libysche Küstenwache hat in der Nacht zum Mittwoch 117 Menschen im Mittelmeer aufgegriffen. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen UNHCR sei vor Ort gewesen, als die Migranten in den Hafen von Tripolis zurückgebracht worden seien, teilte die Organisation auf Twitter mit.



Zuvor war bekannt geworden, dass die EU ihren Marineeinsatz vor Libyens Küste aussetzt. Somit beteiligt sie sich nicht mehr mit eigenen Schiffen am Kampf gegen Schleuser und der Rettung von Flüchtlingen.