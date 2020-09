Der Lichtkünstler Rainer W. Gottemeier installiert auf über 150 Metern eine Vielzahl an Lichtobjekten in der Spree. Die leuchtenden Neonstab-Bojen und blitzenden Signalrettungslampen werden unter anderem Teile des Verlaufs der Berliner Mauer nachzeichnen. Das Projekt trägt den Namen "Was hier jetzt ist, was hier eins war" und wird von der East-Side-Gallery aus beobachtbar sein. Die für 28 Jahre unüberwindbare Sperre wird so zu einem "durchlässigen Schleier" aus Licht.