Fußball-Bundestrainer Joachim Löw mag den Musikgeschmack der heutigen Jugend nicht. In einem Interview der "Bild am Sonntag" sagte Löw: "Die spielen heute Musik in der Kabine, da muss ich vor die Tür. Ich höre lieber deutsche Schlager."



Als weitere Veränderung im Vergleich zu früher nannte der 59-Jährige, dass die jungen Leute heute fast nur noch auf visuelle Dinge reagieren würden. "Man muss ihnen die Dinge vor Augen führen, nicht mehr nur erklären", sagte Löw.