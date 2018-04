An den Protesten am Freitag hätten rund 40.000 Palästinenser teilgenommen, nach seinen Informationen seien rund 90 Prozent davon Aktivisten oder Angestellte der im Gazastreifen herrschenden Hamas sowie ihre Angehörigen gewesen, sagte Lieberman. Am Sonntag versammelten sich Hunderte Palästinenser in der Nähe der Grenze zu Israel - deutlich weniger als die Zehntausenden am Freitag. Nächsten Freitag dürften es wieder mehr werden, wenn Schulen und Geschäfte geschlossen bleiben. Die Palästinenser fordern ein Recht auf Rückkehr in Gebiete, die heute zu Israel gehören. Israel lehnt dies ab. Die Protestaktionen sollen noch wochenlang andauern.