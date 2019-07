Eine Pizza. Symbolbild

Quelle: Arno Burgi/ZB/dpa

Unter den europäischen Essens-Lieferdiensten bahnt sich ein größerer Zusammenschluss an. Das niederländische Unternehmen Takeaway.com, das in Deutschland das Portal Lieferando.de. betreibt, will den britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, wie beide Unternehmen bestätigten.



Es sei nicht sicher, ob am Ende der Gespräche ein Angebot stehen und zu welchen Bedingungen dies gemacht werde. Takeaway.com habe nach britischem Recht bis zum 24. August Zeit, um Just Eat ein Angebot zu machen.