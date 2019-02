Wegen zu hoher Nachfrage ist der Laden in Leipzig vorerst dicht.

Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Nach nur einer Woche hat der russische Discounter "Mere" seine erste Filiale in Deutschland wegen Lieferengpässen vorübergehend geschlossen. Zahlreiche Produkte sind wegen der großen Nachfrage ausverkauft, sagte eine Unternehmenssprecherin. Um den Lieferanten Zeit zu geben, ist die Filiale in Leipzig an diesem Montag und Dienstag geschlossen. Am Mittwoch soll der Discounter wieder öffnen.



Der russische Discounter hatte in der Vorwoche in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnet.