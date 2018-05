Zahlreiche Restaurants blieben geschlossen. Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Hunderte Filialen der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken in Großbritannien und Irland waren am Montag wegen Lieferproblemen beim Logistikunternehmen DHL geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung von KFC hervor.



"Wir haben einen neuen Lieferpartner an Bord geholt, aber die haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt", hieß es auf der KFC-Webseite. "Frische Hühnchen an 900 Restaurants im ganzen Land zu liefern, ist ganz schön komplex." Rund 300 Filialen konnten trotzdem öffnen.