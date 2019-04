Am Donnerstagabend war bekanntgeworden, dass der Bundessicherheitsrat kurz nach der Lockerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien eine erste Lieferung für das am Jemen-Krieg beteiligte Königreich genehmigt hatte. Dabei handelt es sich um "Technologie für Satteltiefladerfertigung" der Ulmer Firma Kamag. Dies teilte Altmaier dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags in einem Schreiben mit, das unter anderem der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Das für die Entscheidung über heikle Rüstungsexporte zuständige Gremium erteilte demnach in seiner jüngsten Sitzung neun Liefergenehmigungen an sechs Länder. Die Tieflader-Bauteile sollen nach Frankreich "mit Endverbleib der hergestellten Güter in Saudi-Arabien" geliefert werden.