Russisches Flugabwehrsystem S-400.

Quelle: Yuri Kochetkov/EPA/dpa

Die erste Lieferung des umstrittenen russischen Raketenabwehrsystems S-400 ist in der Türkei angekommen. In einer Stellungnahme der Abteilung für Verteidigungsindustrie im Präsidialpalast hieß es, dass das erste Flugzeug in Ankara gelandet sei. Es werde weitere Lieferungen geben.



Mit der Entgegennahme des Systems steuert ein Konflikt mit den USA auf seinen Höhepunkt zu. Die US-Regierung ist gegen den Kauf und den Einsatz des russischen Systems im Nato-Luftraum und droht mit Sanktionen.