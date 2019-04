Venezuela leidet unter einer schweren Versorgungskrise.

Quelle: Rodrigo Abd/AP/dpa

Wegen der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise in Venezuela will das Rote Kreuz Hilfslieferungen in das südamerikanische Land bringen. "Wir können mindestens 650.000 Menschen mit unseren Lieferungen helfen", sagte Francesco Rocca, Präsident der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.



Aber dafür müssten laut Rocca "unsere Regeln wie die Ablehnung von Militärinterventionen" respektiert werden. Das Rote Kreuz hatte bislang eine politische Instrumentalisierung gefürchtet.