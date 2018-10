Tausende Menschen besuchen jedes Jahr das Festival. Archivbild Quelle: Marcel Van Hoorn/ANP/dpa

In den Niederlanden ist ein Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei einen Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall beim Pinkpop-Festival in Landgraaf nahe der deutschen Grenze schwer verletzt, wie die niederländische Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lieferwagens flüchtete und wird gesucht.



Die betroffene Straße wurde für die Ermittlungen gesperrt. Zu dem Festival kamen laut Veranstalter am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 67.000 Besucher.