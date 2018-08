Auf diese Art und Weise kann man natürlich einen Vorhang vor dieses Drama, was im Mittelmeer passiert, ziehen - niemand sieht es mehr. "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch

"Auf diese Art und Weise kann man natürlich einen Vorhang vor dieses Drama, was im Mittelmeer passiert, ziehen - niemand sieht es mehr", betonte er im ZDF. So versuche man letztlich das Thema aus der Öffentlichkeit zu ziehen.



Reisch wehrt sich auch gegen den Vorwurf, private Seenotretter würden den Schleppern in die Karten spielen, weil die Flüchtlinge durch deren Hilfe in Europa an Land kommen würden, obwohl die Schlepper-Boote oft überfüllt und nicht seetüchtig seien. "Seit Juni sind keine NGOs mehr vor Ort und die Todeszahlen gehen rapide nach oben, eben weil wir nicht retten. Den Schleppern ist es ja letztlich völlig egal, ob diese Menschen irgendwo ankommen", so der "Lifeline"-Kapitän. Auch nach dem Prozess werde er mit der Seenotrettung von Flüchtlingen weitermachen.