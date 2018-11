"Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch in München Quelle: dpa

Der in Malta angeklagte deutsche Kapitän der Seenotretter von "Mission Lifeline", Claus-Peter Reisch, hat die EU kritisiert und den Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gefordert. Dieser wolle "Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken lassen und Rettungskräfte vor Gericht stellen, er ist ein Täter, er gehört vor Gericht, er muss zurücktreten", erklärte Reisch am Montag nach Angaben des Vereins der Seenotretter, der seinen Sitz in Dresden hat.