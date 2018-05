Nicolas Maduro will sich als Präsident wieder wählen lassen. Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa

Vor der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela haben Staaten der Region die Regierung in Caracas zur Absage der Abstimmung aufgefordert. "Die Länder verurteilen das autoritäre Regime, das die Menschenrechte missachtet und illegitime Wahlen ausgerufen hat", hieß es in einer Erklärung der Lima-Gruppe.



Zu ihr gehören zwölf amerikanische Staaten, darunter Kanada, Mexiko und Kolumbien. Sollte die Regierung die Wahl durchführen, werden sie diplomatische und wirtschaftliche Schritte erwägen.