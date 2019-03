Bischof Georg Bätzing. Archivbild

Quelle: Thorsten Wagner/dpa

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat ein Maßnahmenpaket zur Verhinderung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche angekündigt. Es gehe auch darum, die Aufarbeitung des Themas voranzutreiben, erklärte Bätzing in seinem Hirtenwort zur österlichen Bußzeit.



Mit der Umsetzung solle Ende März begonnen werden. Es gebe offenkundige Missstände. In der Vergangenheit seien Täter gedeckt sowie Missbrauch verharmlost und vertuscht worden, um angeblich Schaden von der Kirche abzuwenden.