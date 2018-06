Der beschädigte Bus nach dem Unfall in Münster. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Bei einem Auffahrunfall mit einem Linienbus und mehreren Autos in Münster sind 16 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.



Der Linienbus sei am Montagnachmittag nahezu ungebremst auf ein Auto aufgefahren, das verkehrsbedingt angehalten hatte, teilte die Polizei am Abend mit. Das Auto wurde dann auf zwei weitere Wagen geschoben. Zur Unglücksursache lagen zunächst keine Angaben vor.