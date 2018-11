Matthias Höhn (Linke) tritt offenbar zurück. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Vor dem Hintergrund erheblicher Streitigkeiten bei den Linken will Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn zurücktreten. "Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Matthias Höhn zurücktritt", sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch in der ARD.



Ein zentraler Grund für Höhns Schritt sollen Differenzen mit den Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sein. Wie aus Parteikreisen verlautete, will Höhn seinen Rücktritt am Freitag erklären. Sein Posten soll zunächst geschäftsführend besetzt werden.