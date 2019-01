Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir nur zusammen gewinnen können. Sevim Dagdelen

Die Linke hat viele Gründe, um sich um Harmonie zu bemühen. Für sie geht es um viel bei den kommenden Wahlen. Wichtiger als die Europawahl und die Landtagswahl in Bremen im Mai sind die im Herbst in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. In Thüringen stellt die Linke mit Bodo Ramelow ihren einzigen Ministerpräsidenten. In Brandenburg sitzt sie mit der SPD in der Landesregierung, und in Sachsen ist sie die größte Oppositionspartei. In allen drei Bundesländern muss sie laut den derzeitigen Umfragen jedoch kräftige Verluste hinnehmen. Die AfD hat zur Linken aufgeschlossen oder sie sogar überflügelt.