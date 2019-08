13 Milliarden Euro sollen in Gesundheit und Pflege fließen, damit wollen sie 140.000 weitere Pflegekräfte einstellen. 58 Milliarden Euro gehen in gute Bildung und damit an Kitas, Schulen und Hochschulen, 15 Milliarden Euro in die Entlastung der Kommunen sowie zehn Milliarden Euro in schnelles Internet. Parteichefin Katja Kipping sagte, für die Linke hätten "seit drei Jahrzehnten die Interessen des Ostens oberste Priorität". Investiert werden müsse aber auch in strukturschwache Regionen im Westen.