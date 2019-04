Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Mit dem "Zukunftsprogramm Ost" der SPD sieht der Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch eine gute Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. "Mal ein Lob an die SPD", teilte Bartsch mit. Er begrüße das Programm. "Die SPD hat die Linke als Partnerin, wenn sie ihr Ost-Programm ernst nimmt und es wirklich umsetzen will."



Er wünsche sich, dass der Ost-Konvent nicht nur eine PR-Aktion im Wahlkampf gewesen sei. "Auch als Grundlage, um unsere Zusammenarbeit in Brandenburg und Thüringen fortzusetzen."