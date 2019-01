Die Linke will Lebensmittelverschwendung per Gesetz einen Riegel vorschieben. "Angesichts der gigantischen Verschwendung von Lebensmitteln braucht es ein Anti-Wegwerf-Gesetz für Supermarktketten wie Lidl & Co.", sagte die Parteivorsitzende Katja Kipping der Nachrichtenagentur AFP. "In Frankreich und Belgien sind solche Gesetze seit einigen Jahren erfolgreich in Kraft."