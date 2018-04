Diana Golze und Anja Mayer. Quelle: Nestor Bachmann/dpa/Zentralbild/dpa

Die Linkspartei in Brandenburg hat eine weibliche Doppelspitze gewählt. Sozialministerin Diana Golze erhielt 78,5 Prozent Zustimmung, die bisherige Landesgeschäftsführerin Anja Mayer 82,3 Prozent, so die Wahlkommission. Der bisherige Landeschef, Finanzminister Christian Görke, kandidierte nach vier Jahren nicht mehr. Görke hatte die Doppelspitze vorgeschlagen.



Mit der Neuwahl wird die Landespartei jetzt erstmals von zwei Frauen geführt - wohl auch in den Landtagswahlkampf 2019.