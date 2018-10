Katja Kipping kritisiert die Kompromisssignale der Grünen scharf. Quelle: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Die Linke hat Kompromisssignale der Grünen bei den Jamaika-Sondierungen scharf kritisiert. "Es ist eine Schande, dass während der Klimakonferenz die entscheidenden Kompromissvorschläge in einer Laufzeitverlängerung von Kohle und Verbrennungsmotor bestehen", sagte Parteichefin Katja Kipping.



"Deutlicher kann man kaum zeigen, dass man eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft ignoriert", sagte Kipping. Zugleich meldete sie Zweifel am Fortschritt der Sondierungen an.