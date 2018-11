Die Kritik aus den eigenen Reihen, so scheint es, perlt an Wagenknecht ab. "Bei uns machen viele mit, die Mitglieder der Linken sind und die sich zum Glück auch nicht davon abhalten lassen, was der Parteivorstand sagt", so ihr Kommentar im ZDF-Interview am Rande des inszenierten Mauerfalls. "Aufstehen" sei eben auch im Interesse einer starken Linken. Als Zehn-Prozent-Partei könne man das Land nicht verändern.