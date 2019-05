"Eine reine Steuererhöhung halten wir für falsch", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. Er hob hervor, die CDU setze beim Klimaschutz auf "marktwirtschaftliche Instrumente". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vize Armin Laschet sagte der "Bild"-Zeitung, aus seiner Sicht sei eine CO2-Steuer "undenkbar in dieser Wahlperiode". Grundsätzlich finde er es jedoch ebenfalls "berechtigt", dass "CO2 auch einen Preis" bekomme.



FDP-Fraktionsvize Frank Sitta lehnte eine CO2-Steuer als "wahren Schildbürgerstreich" ab und forderte stattdessen die Einbeziehung auch der Sektoren Verkehr und Gebäudeheizung in den EU-Emissionshandel. Dieser gilt bisher vor allem für Energiesektor und Industrie. "Wir brauchen endlich ein einheitliches Klimaschutzinstrument, dass die Erreichbarkeit der CO2-Ziele Europas sicherstellt und einen einheitlichen CO2-Preis ergibt", sagte Sitta dazu in Berlin. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine Verständigung auf EU-Ebene.