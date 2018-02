Sein Fall ist der größte Streitpunkt zwischen Berlin und Ankara: Deniz Yücel. Seit einem Jahr sitzt der Welt-Korrespondent in der Türkei in Haft - ohne Anklageschrift. Kurz vor dem Treffen von Merkel und Yildirim scheint Bewegung in den Fall zu kommen. Yildirim hatte am Mittwoch in einem ARD-Interview gesagt, er hoffe, dass Yücel in kurzer Zeit freigelassen werde.