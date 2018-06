Riexinger (62) stammt aus dem schwäbischen Leonberg. Aus Ärger über Gerhard Schröders Sozialreformen gründete er in Baden-Württemberg die "Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit" (WASG) mit, die dann in der Linken aufging. Er ist gelernter Bankkaufmann. Schon als Jugendlicher war der Arbeitersohn in der Friedensbewegung engagiert. Früh wurde er in den Betriebsrat gewählt. 2001 übernahm er die Geschäftsführung des Verdi-Bezirks Stuttgart. Bei den Linken gilt er als Versöhner. Riexinger lebt mit seiner Lebensgefährtin in Stuttgart.

