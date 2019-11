Mietenpolitikerin, Kipping-Vertraute, Bautzenerin: Caren Lay war bis 2018 eine der vier stellvertretenden Vorsitzenden der Partei. Die 46-Jährige ist Fraktionssprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik im Bundestag. Ihr Wahlkreis Bautzen in Sachsen ist eine der Hochburgen der AfD. Lay zog es erst in den Nullerjahren in den Osten, geboren ist sie in Neuwied. In ihrer Bewerbung heißt es: "Ich möchte die Fraktion aus der Mitte heraus führen." Sie wirbt für einen neuen Aufbruch - eine zerstrittene Partei sei eine unattraktive Partei. Mit ihr an Bartschs Seite wäre der Wagenknecht-Flügel der Partei nicht mehr an der Spitze vertreten.