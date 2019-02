Özlem Alev Demirel und Martin Schirdewan.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Europaabgeordnete Martin Schirdewan und die Gewerkschafterin Özlem Alev Demirel führen die Linke in die Europawahl. Beide wurden auf einem Parteitag in Bonn zu den Spitzenkandidaten gewählt. Schirdewan bekam 83,8 Prozent der Delegiertenstimmen, er hatte einen Gegenkandidaten. Demirel erhielt 84,4 Prozent.



Zuvor hatte die Partei ihr Europa-Programm verabschiedet, in dem weitgehende Reformen der EU gefordert werden. Die Staatengemeinschaft wird aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt.