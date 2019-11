Mir geht es nicht um irgendwelche Lager, mit geht es um Argumente. Amira Mohamed Ali

Auch Mohamed Ali scheint zu wissen, was auf sie zukommt. Die Fraktion müsse nun "nach vorne schauen". Aber: Eine "tiefe Zerstrittenheit sehe ich so nicht", sagte Mohamed Ali nach ihrer Wahl. Sie wolle nun mit jedem Abgeordneten reden und jeden einbinden. "Mir geht es nicht um irgendwelche Lager, mit geht es um Argumente." Die Rechtsanwältin war bislang Sprecherin von Verbraucher- und Tierschutz in der Fraktion. Bislang hatte sie sich eher nicht in die erste Reihe der Fraktion gedrängt. Als Vertreterin des linken Lagers galt sie aber als passende Wagenknecht-Nachfolgerin, die die Fraktionsführung aus gesundheitlichen Gründen schon vor Monaten aufgegeben hatte. Um die Landtagswahl in Thüringen nicht zu beschädigen, war die Wahl ihrer Nachfolgerin mehrfach verschoben worden.