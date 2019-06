Janine Wissler: Na ja, das zeigt ja vor allem auch, wie schwerwiegend dieser Fall ist. Und ich finde es notwendig, diesen Fall sehr ernst zu nehmen, weil wir eine Zunahme von Rechtsterrorismus in diesem Land haben, eine große Gefahr von rechts ausgeht. Und ich finde gerade aus der Geschichte des NSU muss man lernen, dass man diese Gefahr ernst nimmt.



Was hier passiert ist, ist ja, dass ein Kasseler Regierungspräsident mitten in der Nacht per Kopfschuss hingerichtet wird. Und das von einem Neonazi, einem militanten und auch behördenbekannten Neonazi, der mehrfach vorbestraft war. Von daher finde ich, man muss diesen Fall sehr, sehr ernst nehmen, weil das eben wirklich nach einer NSU-Nachahmer-Tat aussieht.