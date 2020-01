Im ZDF-Interview bezeichnet Dağdelen die EU-3-Stellungnahme als "Dokument der Mutlosigkeit". Die Kritiklosigkeit gegenüber der US-amerikanischen Kriegspolitik sei "mehr als beschämend", so Dağdelen. Die amerikanische Eskalationspolitik sei in dem Schreiben nicht in einem Halbsatz angesprochen, geschweige denn kritisiert worden. "Aber das muss man tun, um im Iran überhaupt noch gehört werden zu können."