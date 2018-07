Der Linken-Chef zeigt sich besorgt über den Rechtsruck in Europa. "Wir sehen die Ursache dieses Rechtsrucks auch in der sozialen Spaltung in ganz Europa", sagt er. Eine extreme Jugendarbeitslosigkeit und eine größer werdende wirtschaftliche Kluft bildeten "den Nährboden für rechte Gruppierungen und rechte Parteien". Darin sehe die Linke "eine große Gefahr, eine große Bedrohung, auch in Deutschland selber", sagt Riexinger weiter. Da müsse die Linke gegenhalten.