Linken-Chefin Katja Kipping.

Quelle: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping attackiert die Bundes-CDU wegen ihres "Neins" zum Kompromiss der Thüringer CDU mit Rot-Rot-Grün. "Liebe CDU, willkommen im Jahr 2020! Die westdeutschen Mehrheiten der Bonner Republik sind einfach vorbei", sagte Kipping bei einem Landesparteitag der Brandenburger Linken in Templin.



Die CDU habe nicht verstanden, dass man im Osten, zum Beispiel in Thüringen, nicht an der Linken vorbeikomme, wenn man demokratische Mehrheiten wolle.