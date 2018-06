Sahra Wagenknecht fährt nach der Rede Kippings erst mal ins Hotel. Auf sie zielen die Worte Kippings mindestens genauso wie auf Lafontaine. Die Fraktionsvorsitzende und ihr Ehemann haben Katja Kipping und Bernd Riexinger seit der Bundestagswahl immer wieder kritisiert für ihre Haltung in der Flüchtlingsfrage, haben immer wieder gewarnt vor offenen Grenzen für alle und einer unbegrenzten Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt.



Kipping und Riexinger hatten ihren Kurs auf dem Parteitag zur Abstimmung gestellt. Im Leitantrag wird zur Flüchtlingspolitik ein Dreiklang gefordert: "legale Fluchtwege", "offene Grenzen" und "eine soziale Offensive" für alle Menschen in Deutschland. Riexinger hatte am Freitag in seiner Rede die Forderung nach offenen Grenzen bekräftigt: "In einer Zeit, in der das Asylrecht mit Füßen getreten wird, muss es eine Partei geben, die nicht zuschaut, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken", sagte Riexinger. "Wir brauchen sichere legale Fluchtwege und offene Grenzen."