Sahra Wagenknechts Rede war für 12 Uhr an diesem letzten Tag angesetzt worden. Kipping, Bernd Riexinger, Dietmar Bartsch - sie alle hatten ihren Auftritt schon in den vergangenen zwei Tagen. Nun also Wagenknecht. Es dauert nicht lange, dann ist sie beim zentralen Thema: Flüchtlingspolitik und die Vorwürfe gegen sie. "Wenn mir und anderen Genossinnen und Genossen aus den eigenen Reihen Nationalismus, Rassismus oder AfD-Nähe vorgeworfen wird, dann ist das das Gegenteil von einer solidarischen Debatte", sagt sie. Mit Diffamierungen müsse Schluss sein.



In Anspielung auf ein Zitat von Alexander Gauland sagt sie: "Deswegen meine ich, wir sollten diese absurden Debatten beenden und lieber gemeinsam darum kämpfen, dass Gaulands AfD zu einem Vogelschiss in der deutschen Geschichte wird." Das sei doch der Job, anstatt sich hier auf dem Parteitag zu zerlegen. Sie sei für offene Grenzen für Flüchtlinge, man müsse aber über Grenzen der Arbeitsmigration reden. Wagenknecht erntet für ihre Rede Applaus und Buhrufe. Und dann reicht es einigen Delegierten: Der Antrag auf Debatte wird gestellt.