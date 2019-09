Kathrin Dannenberg (Die Linke)

Quelle: imago/Martin Müller

Kathrin Dannenberg, Linken-Spitzenkandidatin in Brandenburg, hat erklärt, ihre Partei werde jetzt in sich gehen und schauen, was sie künftig besser machen könne. Die Linken erzielten laut Hochrechnung 10,7 Prozent. 2014 waren es noch 18,6 Prozent.



"Wir haben zu spät mit den Menschen geredet. Es geht gegen die Spaltung der Gesellschaft", sagte Dannenberg. Die Partei werde nun weiter für soziale Gerechtigkeit und gute Löhne kämpfen, versprach die Spitzenkandidatin. "Dafür steht die Linke", so Dannenberg.