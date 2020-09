Hamburg: Cansu Özdemir (Die Linke) jubelt nach der ersten Hochrechnung auf der Wahlparty.

Quelle: DPA

Die Linkspartei hat bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg laut Hochrechnung mit 9,2 Prozent leicht zulegen können. "Wir freuen uns total", sagte Spitzenkandidatin Cansu Özdemir. "Ich denke, in den letzten Jahren haben die Menschen ganz deutlich gesehen, dass wir auch Themen ansprechen, die von anderen Parteien nicht mehr angesprochen werden", sagte sie im ZDF.



Die Linke hatte stark auf das Thema Mieten gesetzt im Wahlkampf. Das Wahlergebnis habe aber auch mit den Ereignissen in Hanau und Thüringen zu tun.