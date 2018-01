In ihrem jüngsten Album "One More Light" öffnete sich Linkin Park stark Einflüssen des Pop. Bei Kritikern und Fans stieß es auf geteilte Reaktionen. Wegen des für die Band typischen Sounds sei es praktisch unmöglich, alle Fans zufriedenzustellen, sagte Bennington einmal in einem Interview. "Wir machen Musik für uns, die wir mögen. Wir machen nicht Musik für andere Leute", sagte Bennington 2010. "Wir denken nicht, 'Lass uns ein Kuchen-Diagramm von all unseren Fans machen und herausfinden, wie viele Leute in welche Kategorie passen und dann das perfekte Album für sie machen.' Das wäre absolut lächerlich."