Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD.

Quelle: Danny Gohlke/dpa

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit Blick auf ein mögliches Bündnis aus SPD, Grünen und Linken im Bund "plumpe Angstmacherei" vorgeworfen. "Die Große Koalition ist nicht für immer in Stein gemeißelt", sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"Konstellationen jenseits der Union werden künftig auch wieder möglich sein." Was nicht mehr funktioniere, sei die plumpe Angstmacherei vor einem Linksbündnis. Die Bürger fielen darauf nicht herein.