Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt möchte die Entscheidung für ein Linksbündnis in Bremen nicht als Signal für den Bund verstanden wissen. "Das sind immer Landesentscheidungen. Wir regieren in den Ländern in vielen verschiedenen Konstellationen", sagte sie der Funke-Mediengruppe.



Grundsätzlich müsse in einer Regierung mit den Grünen der Klimaschutz "die Kernfrage sein". In Bremen sei mehr grüne Politik in einem rot-grün-roten Bündnis möglich.