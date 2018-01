Schroeder: Ja, bei diesen Aktionen sind immer auch Linksextremisten aus anderen Ländern dabei. Die militante Szene in Spanien, Griechenland und Italien ist sehr militant - militanter als die deutsche Szene. Aber dominiert hat auch in Hamburg die deutsche Szene. Sie wollen durch die Propaganda der Tat aufzeigen, dass sie an der Zerstörung dieses Systems arbeiten, und das ist ihnen ja auch gelungen. Die brennenden Barrikaden, die klirrenden Scheiben, alles das hat sie in einen Rausch versetzt und hat dann auch Leute mitgezogen, die eigentlich sonst vielleicht nicht zur Gewalt neigen.