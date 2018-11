Demnach haben die Piloten der fast nagelneuen Boeing 737 Max praktisch von Beginn an gegen einen Absturz gekämpft, berichtete Chefermittler Nurcahyo Utomo. Mehr als zwei Dutzend Mal sollen sie versucht haben, die Maschine des Billigfliegers Lion Air aus einem Sinkflug nach oben zu ziehen - letztlich aber ohne Erfolg. Die Boeing zerschellte dann mit hoher Geschwindigkeit auf dem Wasser. Dazu gab es von den Ermittlern zunächst keinen Kommentar. Die Maschine war am 29. Oktober nur elf Minuten nach dem Start in Indonesiens Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Von den 189 Insassen überlebte niemand. Der Bordcomputer habe die Nase des Flugzeugs automatisch immer wieder nach unten gedrückt, so Utomo. "Das passierte während des gesamten Flugs, bis die Aufzeichnungen des Datenschreibers enden."