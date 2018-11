Sabine Lisicki in Aktion

Quelle: dpa

Zudem nimmt sie neues Selbstvertrauen in das neue Jahr mit. Den letzten Titel hatte Lisicki 2014 in Hongkong gewonnen.



"Ich hatte eine großartige Woche hier in Taipeh. Es tut gut, wieder auf dem Platz zu stehen und Spiele zu gewinnen", sagte Lisicki. "Heute war ich ein bisschen müde und konnte daher nicht mein Spiel spielen. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden."