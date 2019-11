Aufnahme von Listerien.

Quelle: Manfred Rohde/Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung/dpa

Nach Bekanntwerden eines Listerienverdachts in Fertig-Frikadellen haben die Behörden in Niedersachsen das Ruhen der Zulassung für den betroffenen Betrieb angeordnet. Diese Konsequenz sei für den Standort Goldenstedt (Kreis Vechta) der Firma Fleisch-Krone angeordnet worden, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Verbraucherschutzministeriums.



Die Maßnahme sei bereits am Freitagabend mündlich angeordnet worden. Damit könne das Unternehmen derzeit nicht mehr am Handel teilnehmen.