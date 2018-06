Für China ist der Gipfel in doppelter Hinsicht eine gute Nachricht. Das Land will Ruhe und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel. Und wenn dieses Treffen eines liefert, dann ist es mindestens ein gutes Maß an Deeskalation in einem Konflikt, der vor kurzem noch drohte, in einen Krieg zu münden. Zum anderen gefällt Peking mindestens so gut wie Pjöngjang die Idee eines militärischen Rückzugs der USA aus der Region. China betrachtet die koreanische Halbinsel und im Grunde ganz Ostasien als seinen Hinterhof und seine Einflusssphäre, aus der es die USA möglichst verdrängen will. Wenn Trump Truppenstationierungen in Südkorea für zu teuer hält, können die Chinesen damit sehr gut leben. Es ist auch bemerkenswert, dass Chinas Außenministerium heute gleich die Idee aufgebracht hat, die Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern oder gar auszusetzen. Peking geht es längst mehr darum, wieder möglichst viel Einfluss auf Nordkorea zu haben, als gemeinsam mit den USA Sanktionen mit dem Ziel einer Abrüstung durchzusetzen.