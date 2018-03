Sendelogo des ORF Quelle: PR

Die Unabhängigkeit und Objektivität des ORF werden in Österreich schon länger von der österreichischen Bevölkerung in Frage gestellt. Die stärkste Kritik richtet sich gegen die Gebühren. Zuletzt wurde dieser Unmut von Äußerungen des österreichischen Vizekanzler Heinz Christian Strache ( FPÖ) geschürt. Schon länger ist die Stimmung zwischen dem ORF und der rechtspopulistischen FPÖ angespannt. An Faschingsdienstag postete Vizekanzler Strache auf seiner Facebook Seite ein Foto von ORF-Moderator Armin Wolf mit dem Text "Es gibt einen Ort an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF." Strache betitelt das Foto mit einem Smiley und "Satire". Armin hat Klage eingereicht, möchte diese auch nach einem Entschuldigungsangebot Straches nicht zurückziehen. Diese Woche hat nun auch der ORF selbst wegen Verleumdung Klage gegen Strache, sowie Facebook eingereicht.



Der ORF ist das größte Medienunternehmen Österreichs und eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Neben dem Hauptsitz in Wien gibt es in allen neun österreichischen Bundesländern, sowie in Bozen (Südtirol/Italien) Landesstudios des ORF. Die Aufgaben sind im ORF-Gesetz festgeschrieben und beinhalten unter anderem den Auftrag zur Vollversorgung und einen Programmauftrag. Der ORF bietet ein Angebot aus Information, Kultur, Sport und Unterhaltung, welches über Radio, Fernsehen und Online vertrieben wird. Er sendet auf zwei Kanälen ein 24- stündiges Vollprogramm. ORF 1 setzt dabei mehr auf Serien- Spielfilme und Unterhaltungsformate, ORF 2 hat mehr Information, hier laufen auch die wichtigsten Nachrichten des Landes: ZIB und Zeit im Bild.